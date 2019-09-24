Сеул, , 09:17 — REGNUM Третье заседание Совместного комитета в рамках Соглашения о свободной торговле (FTA) между Южной Кореей и Канадой пройдет в Оттаве 25 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках заседания Совместный комитет рассмотрит ситуацию исполнения условий соглашения, вступившего в силу в январе 2015 года, план развития сотрудничества, а также оценит работу совета по вопросам экологии.

Известно, что после подписания соглашения о свободной торговли товарооборот между странами значительно увеличился. Так в 2018 году экспорт увеличился на 21,7%, импорт — на 14,1%.

Кроме того, уровень применения Соглашения в торговле с Канадой составил 93,6% в случае с экспортом и 80,6% в случае с импортом. В то время как средний показатель с другими странами составляет 73,5% в случае с экспортом и 75,3% в случае импорта.

Известно, что 24 сентября в Торонто представитель Южной Кореи проведет встречу с представителями шестнадцати южнокорейских компаний, включая Hyundai Motor и Samsung C & T Corporation, вышедших на рынок Канады.