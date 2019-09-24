Новороссийск, Краснодарский край, , 09:10 — REGNUM Консолидированный грузооборот Новороссийского морского торгового порта за семь месяцев 2019 года составил 85,16 млн тонн, что на 6,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Основной объём грузооборота пришелся на нефтеналивные грузы (67,1 млн тонн) — этот показатель за семь месяцев текущего года увеличился на 13,4%. Объём навалочных грузов составил 6,1 млн тонн, генеральных грузов — 7,9 млн тонн, контейнерооборот — 3,8 млн тонн или 404 тыс. TEU. На прочие грузы пришлось 124 тыс. тонн.

Увеличению роста грузооборота способствовал рост объёмов перевалки сырой нефти (+20,7%), химических грузов (+26,3%), железорудного сырья (+15,1%).

Группа компаний ПАО «НМТП» — крупнейший российский портовый оператор по объёму грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

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