Оренбург, , 08:36 — REGNUM На ремонт и реконструкцию дорог города Оренбурга в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) будет направлено 1,3 — 1,4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Денис Паслер на совещании, посвященном состоянию магистралей областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«При планировании надо учесть обновление инженерной инфраструктуры и те задачи, которые перед нами ставят жители областного центра. Чтобы по обновленным улицам было приятно ходить и на велосипеде ездить, чтобы они не были сплошь заставлены автомобилями, как это мы видим сейчас. С учетом этих пожеланий надо пересмотреть концепцию центральных улиц города», — сказал Паслер.

Чиновникам дан срок — до 1 октября, чтобы составить список приоритетных для ремонта лиц. При этом глава региона обратил внимание. Что акцент необходимо сделать на въезды в город со стороны Уфы и Самары, а также на загруженные улицы центра муниципалитета.

Добавим, в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбургской области направлено более 3, 1 млрд рублей. Участниками стали четыре города: Оренбург, Орск, Новотроицк и Гай.