Якутск, , 08:34 — REGNUM В Якутии 24 сентября одномоментно открылись 54 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Открытие 54 центров образования цифрового и гуманитарного профилей состоялось в формате открытых дверей с обучающими и интерактивными лекциями, мастер-классами, с множеством мероприятий для детей и родителей.

Как пояснили минобразовании республики, «Точки роста» создаются как структурные подразделения сельских и городских школ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образования». Новые возможности дают доступ детям осваивать предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В 2020 году «Точки роста» появятся в 96 школах Якутии, в 2021 году — в 171 школе, а в 2022 году — 287 школах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стартовал марафон открытий 2049 центров «Точек роста» 50 регионах РФ.