Чита, , 08:31 — REGNUM Забайкальским журналистам в ходе брифинга, состоявшегося сегодня, 24 сентября, в Чите, рассказали о старте масштабной программы по повышению качества инфраструктуры и оснащения школ на селе и в малых городах — центры «Точка роста», где школьники на современном оборудовании и с использованием передовых образовательных технологий обучаются по предметной области «Технология», а также предметам «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности». Как пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, слова которой цитирует официальный сайт региона, именно 24 сентября 2019 года в 20 районах Забайкалья откроется 45 образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Реализуя государственную политику по повышению качества образования, мы расширили образовательное и информационное пространство сельских школ, чтобы погрузить детей в цифровую сферу. Это поможет им освоиться в мире новых профессий, на которых сегодня строится современная мировая экономика. Наши дети должны быть конкурентноспособными», — сказала вице-премьер.

По её словам, на реализацию данного проекта федерального проекта Забайкалью направлено более 70 миллионов рублей. Это позволило завершить ремонты во всех 45 школах, а также оформить в едином стиле все помещения для образовательных центров. Теперь там выделены зоны для изучения учебных предметов: «Информатики», «Технологии», «Основ безопасности жизнедеятельности», и предусмотрена «коверкинг-зона» (зона взаимодействия и развития способностей обучающихся, прим. ИА REGNUM). В следующем году для забайкальских школ планируется открыть еще 50 образовательных центров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание в России центров «Точка роста» является мероприятием национального проекта «Образование». Такие центры призваны организовать современный процесс обучения по таким предметным областям, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Сегодня, 24 сентября 2019 года, в 50 субъектах РФ состоится торжественная церемония марафона открытий 2049 центров «Точек роста». Планируется, что уже до конца 2024 года центров будет свыше 16 000. Федеральная поддержка проекта на 2019 год превышает 3 млрд рублей.

«Точки роста» также откроют доступ для качественного дополнительного образования. Это кружки цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, шахматные секции. Уже в этом году охват учащихся «точек роста» превысит 100 тысяч детей.

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