Благовещенск, , 08:03 — REGNUM В проект областного бюджета на 2020−2022 годы власти Приамурья закладывают региональные доплаты к пенсиям граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Намерение возобновить региональные доплаты отразилось на проекте трёхлетнего бюджета области. Так, на предстоящие три года предполагается заложить в региональный бюджет 942 млн рублей, которые будут расходоваться на доплаты к пенсиям.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале утверждён прожиточный минимум для пенсионеров, из которого будет рассчитываться объём доплат из регионального бюджета.