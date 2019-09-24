Франкфурт-на-Майне, Германия, , 07:49 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung SDI, специализирующаяся на дисплеях, батареях и аккумуляторах, поставит свою продукцию немецкому производителю автомобильных аккумуляторов Akasol. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители Samsung SDI и Akasol подписали семилетний контракт на поставку элементов питания и модулей мощностью 13 ГВтч.

Данный контракт был подписан во время Франкфуртского автосалона (International Motor Show Germany).

Известно, что после сборки южнокорейская продукция будет поставляться крупным автопроизводителям, однако каким именно, представители Akasol не раскрыли.

«Мы рады быть важным поставщиком для немецкой компании Akasol, — сообщили в компании. — Мы продолжим продолжим вводить новшества и предлагать лучшую продукцию».