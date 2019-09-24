Хараре, , 07:54 — REGNUM В столице Зимбабве, Хараре из-за нехватки иностранной валюты была закрыта главная городская водоочистная станция. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление местных властей.

Заместитель мэра Хараре Энок Мупамавонде назвал ситуацию критической и обратился к правительству с просьбой предоставить достаточно иностранной валюты для закупки химикатов для очистных сооружений.

Государственные СМИ обвиняют в закрытии оппозиционную партию «Движение за демократические перемены» (MDC), поскольку она управляет городским советом.

В настоящее время поступают сообщения о росте числа случаев диареи в Хараре, а также существуют опасения по поводу того, что потребление неочищенной воды может привести к дальнейшим вспышкам холеры или брюшного тифа.

Напомним, что в прошлом году из-за разрыва канализации и неадекватного водоснабжения 26 человек погибли в результате самой сильной вспышки холеры в стране за последнее десятилетие.