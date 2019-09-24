Москва, , 07:51 — REGNUM Для автомобилей, стоимость которых составляет от 3 до 5 млн рублей, а возраст не старше трех лет, снизился коэффициент расчёта транспортного налога. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

Теперь налог на транспорт будет считаться по-новому. Для автомобилей стоимостью 3−5 млн рублей и не старше трех лет вводится единый повышающий коэффициент, который равен 1,1 вместо 1,3 и 1,5, которые были раньше.

Кроме того, Федеральная налоговая служба добавила в список моделей и комплектаций, попадающих под «налог на роскошь», модели BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT.

Напомним, последний раз список машин, с которых необходимо было уплачивать «налог на роскошь», изменялся в марте 2019 года. Тогда в него вошли 1223 наименования, из них 576 машин с ценником 3−5 млн рублей и 477 автомобилей стоимостью от 5−10 млн рублей.

Напомним также, что согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 47% граждан РФ редко ездят на своих машинах в связи с высокой стоимостью топлива. На втором месте причин редкого использования личного автотранспорта — дорогое обслуживание машины, ее страхование и налоги. Таких среди опрошенных 16% респондентов. На третьем месте — финансовые трудности и попытки сэкономить бюджет (15% опрошенных).

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