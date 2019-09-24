Москва, , 07:34 — REGNUM В Северном административном округе Москвы стартовало переселение участников программы реновации из двух пятиэтоажек на Бескудниковском бульваре, сообщается на портале мэра столицы.

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В новые квартиры переедут 934 семьи (64% от общего числа участников программы реновации в этом районе).

В Бескудниковском районе в программу реновации включено 37 домов и утверждено 17 стартовых площадок. Под заселение передано восемь новых корпусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента старта программы реновации жилья новые квартиры уже получили почти 10 тыс. участников программы.

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