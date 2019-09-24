Уфа, 24 сентября 2019, 07:24 — REGNUM Схема достройки ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе одобрена. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По словам и.о. председателя Госстроя Башкирии Марата Ахмадуллина, в ЖК «Миловский парк» пройдет замена застройщика, 391 дольщик получит жилье в новом микрорайоне «Молодёжный».
Дополнительно, для завершения работ на объекте Башкирия выделит финансовые средства из фонда защиты прав дольщиков республики с привлечением средств федерального бюджета.
«Схему утверждаем, начинайте работать. Передачу жилья в «Молодёжном» планируйте на 28 октября и обязательно проинформируйте меня об этом», — одобрил «дорожную карту» достройки данного объекта незавершенного строительства Радий Хабиров на еженедельном совещании в правительстве региона.