Стерлитамак, Башкирия, , 07:15 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии 29 октября 2019 года начнёт рассматривать иск крупнейшего в России производителя соды — АО «Башкирская содовая компания» из Стерлитамака. Ответчиком в деле выступает управление Росприроднадзора в РБ. Истец пытается взыскать излишки платы за негативное воздействие на окружающую среду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в размере 3 084 341 рубля 71 копейки; о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 38 422 рублей» был подан в арбитраж 27 августа, но до сих пор не рассмотрен.

Это не первый спор с данным составом участников. В апреле 2019 года суд уже удовлетворил требование АО о взыскании излишне уплаченной плат за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 годы в размере 10 872 445 рублей. Решение ответчиком обжалуется в Арбитражном суде Уральского округа. Заседание назначено на 22 октября 2019 года.

По данным с сайта истца, АО «Башкирская содовая компания» появилась в мае 2013 года через объединение двух юрлиц — ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». На сегодня компания занимает в России первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, а также единственная производит ряд химтоваров, например, терефталоилхлорида. На 24 сентября в АО намечено заседание совета директоров, на котором рассмотрят возможность двух сделок — поручительства за «дочку» — ООО «Торговый дом «Башкирская химия».

На 30 июня 2019 года основными акционерами компании являлись АО «Башкирская химия», которой принадлежит 57,18%, и АО «Региональный фонд» из Башкирии — 38,28%.