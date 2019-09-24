Якутск, , 07:06 — REGNUM Совет директоров «Якутской топливно-энергетической компании» единогласно проголосовал за смену генерального директора компании, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение ЯТЭК.

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С 24 сентября, сроком на три года, новым руководителем по контракту стал газпромовец Леонид Чугунов, он уже приступил к должностным обязанностям. Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года.

Компания с 2019 года находится в процедуре банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, подконтрольная бизнесмену Зиявудину Магомедову ЯТЭК уйдёт к компании «А-Проперти», которая принадлежит основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну. Он намерен сформировать в Якутии промышленный кластер, куда войдут ЯТЭК, угольный проект Огоджа, а также порт Вера.