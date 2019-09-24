Хабаровск, , 07:04 — REGNUM На пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин анонсировал появление ипотечного кредитования по ставке 2% для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Координатор молодёжных парламентов, входящих в субъекты ДФО Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Элеонора Кавшар рассказала, что условия, при которых молодые люди смогут стать участниками ипотеки, в настоящее время только прорабатываются.

Элеонора Кавшар «Смысл инициативы состоит в том, чтобы молодые люди в возрасте до 35 лет, проживающие в ДФО могли под 2% брать ипотечные кредиты для приобретения жилья на первичном рынке либо строить жильё на «дальневосточном гектаре». В настоящее время проводится мониторинг молодых семей, которые нуждаются в приобретении или улучшении жилья. Очевидно, что окончательное решение по этому вопросу мы увидим 15 декабря 2019 года, в срок, означенный в поручении президента России Владимира Путина правительству».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос об ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке.