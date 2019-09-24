Колумбус, США, , 06:55 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал президента США Дональда Трампа, призывающего Китай отказаться от статуса «развивающейся экономики», сообщает Reuters.

Выступая на открытии завода Pratt Industries в Уапаконете, штат Огайо, Морисон заявил о том, что правила мировой торговли в настоящее время «больше не соответствуют заявляемым целям» и должны быть изменены с учетом нового статуса Китая как «новой развитой экономики».

По мнению Моррисона, мировое сообщество помогало Китаю развиваться, но теперь оно должно потребовать, чтобы вторая по величине экономика мира взяла на себя большую долю ответственности за решение проблемы изменения климата.

«Это означает, что, конечно, будут большие ожидания, как всегда было в случае таких стран, как Соединенные Штаты, которые всегда имели такой статус», — сказал Моррисон.

Ранее Скотт Моррисон призывал Китай реформировать свою экономику и положить конец торговой войне с США.

После подписания между Австралией и Китаем торгового договора в 2015 году, торговля между ними выросла до рекордных $183 млрд. Однако двусторонние отношения между странами остаются напряженными.

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