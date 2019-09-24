Дзержинск, Нижегородская область, , 06:22 — REGNUM Федеральное казённое предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова», которое базируется в нижегородском Дзержинске, объявило редукцион на приобретение автомобиля с начальной стоимостью почти 5 мн рублей. Торговая сессия редукциона пройдёт 1 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 4,99 млн рублей начальной цены заказчик включил стоимость перевозки, таможенные пошлины и доставку до места. В техдокументации уточняется, что речь идёт об автомобиле с типом кузова «универсал», вместимостью не менее пяти человек, способным разгоняться до не менее 195 км/ч. В качестве обязательной комплектации в нём должны быть круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево», отделка салона вставками «под дерево», обивка сидений кожей semi-aniline, четырехзонный климат-контроль, цвет кузова — чёрный металлик, цвет салона — чёрная кожа и многое другое.

Характеристики, что фигурируют в техзадании, соответствуют описанию автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 в комплектации Executive Lounge, а также описанию ещё некоторых автомобилей иностранного производства.

Поставить лот победитель торгов должен до 21 октября 2019 года.

Напомним, завод существует с 1916 года. Он на сегодня является единственным в России производителем октогена и гексогена.