Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:20 — REGNUM Теплосетевое предприятие Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новокузнецке — Межрегиональная теплосетевая компания — получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019—2020 годов. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

Ремонт теплотрассы на участке улицы Кирова (Новокузнецк) СКГ

«По итогам экспертиз технического состояния тепловых сетей, подкачивающих насосных станций и производственных подразделений комиссия, включающая представителей комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, пришла к выводу о стопроцентной готовности систем теплоснабжения Межрегиональной теплосетевой компании к эффективной и бесперебойной работе в новом отопительном сезоне», — поясняют энергетики.

В ходе подготовки к предстоящей зиме в разных районах города СГК заменила более шести км тепловых сетей, в том числе выполнен капитальный ремонт арендованной у муниципалитета тепловой магистрали на улице Кирова. По результатам комплексной проверки эксперты и представители власти дали высокую оценку работе Сибирской генерирующей компании в межотопительный период.

«В этом году СГК провела в Новокузнецке беспрецедентные работы. Ремонты шли и в Центральном, и в Заводском, и в Новоильинском районах. Очень серьезный подход к производственным процессам: применяются качественные трубы, современное оборудование и материалы, а замена тепломагистралей производится большими участками. Работа проделана грандиозная. Можно отметить высокую готовность теплосетей, которые обслуживает СГК, к началу осенне-зимнего периода», — отмечает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Как уже сообщало ИА, Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новокузнецке 489 км трубопроводов магистральных и арендованных внутриквартальных тепловых сетей. В 2019 году для проведения ремонтной программы на объектах теплосетевого комплекса в Новокузнецке СГК направила 153 миллиона рублей.