Москва, , 05:42 — REGNUM Микрофинансовую компанию, которая некогда входила в топ15 микрофинансистов России, потребовал обанкротить Центробанк РФ. Исковое заявление к ООО «Мани фанни онлайн» в московский арбитраж подано, но к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ЦБ РФ в лице Главного управления Центрального Банка РФ по ЦФО. Иск подан 18 сентября 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мани фанни онлайн» учреждено 15 ноября 2016 года в Москве. Уставный капитал — 131 млн рублей. Его директор — Александр Шустов, владелец — Павел Лосев. Последний также выступал соучредителем московского АО «Стройтехкапитал».

Напомним, в начале мая 2019 года регулятор исключил из госреестра микрофинансовых организаций ООО «Мани фанни онлайн». Обосновал свои действия ЦБ РФ тем, что компания неоднократно нарушала профильное законодательство, а также ею не соблюдался минимально допустимый норматив достаточности собственных средств. Упоминалось в числе причин и то, что компания неоднократно в течение года предоставляла «существенно недостоверные отчетные данные».

В июле 2019 года директор компании Александр Шустов на официальном сайте заявил, что не снимает с себя никаких обязательств, а также опроверг слухи, что руководство компании оттягивает решение о банкротстве. Компания, помимо Москвы, представлена в ряде городов России — Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Владивостоке, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Иркутске, Перми и Челябинске.

По итогам первого полугодия 2018 года компания была на 11-м месте по объёму выданных займов. Портфель компании тогда превысил 1 млрд рублей.