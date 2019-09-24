Алдан, Якутия, , 05:44 — REGNUM В городе Алдан Якутии 25 бывших выпускников детского дома отметили новоселье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Свои квартиры некоторые из новосёлов ждали более пяти лет.

«25 детдомовцев получили ключи от квартир в новом трёхэтажном доме по улице Нагорной, 2б в микрорайоне Солнечном. Этого дня большинство из них ждало более пяти лет», — сказали в администрации Алданского района.

Рядом с домом уже есть детская игровая площадка.

Кроме выпускников детского дома, в новострое будут жить пять молодых учителей, которые приехали работать в Алдан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге заявляли о риске не освоить субвенции, выделенные из областного бюджета на жильё для детей-сирот.