Владивосток, , 05:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил создать на территории Дальневосточного федерального округа медицинский кластер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поручение коснулось администрации Приморья, а также двух министерств: по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также здравоохранения. Данным структурам предложено в срок до 15 января 2020 года представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории ДФО медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил обновить материально-техническую базу объектов культуры, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.