Якутск, , 05:12 — REGNUM До начала открытия автозимника северные районы Якутии должны быть обеспечены продуктами и свежими овощами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речным путём необходимо доставить 550 тонн овощей и продуктов. Баржи курсируют с грузом. 10 сентября судно доставило более восьми тонн овощей и картофеля, ещё в июле по реке завезли в Жиганский район более 50 тонн муки и различных продуктов.

В порте Тикси идёт разгрузка 100 тонн овощей и 50 тонн муки, сахара, круп и других продуктов первой необходимости.

До конца навигации суда по реке Индигирке и Яне доставят грузы в другие районы Якутии. Северный завоз осложняется мелководьем рек.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии заверило, что завоз жизненно-важных продуктов в арктические районы республики будет сделан в срок.