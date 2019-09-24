Москва, 24 сентября 2019, 05:10 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказался принимать иск с требованием банкротства министерства культуры России, поданный Евгением Юмашевым. Исковое заявление вернули физлицу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отказ обоснован тем, что в заявлении не указан размер требований истца к ведомству, что стали основанием для долга, а также не приложено решение суда, которое могло бы лечь в основу претензий.
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Напомним, в сентябре 2019 года в московский арбитраж поступил иск от физлица, который потребовал признать банкротом министерство культуры России. Фамилия истца совпадала с данными одного из сотрудников ведомства.
Ранее банкротства федерального ведомства также добивались в Татарии, но там речь шла об исправительной колонии. Суд отказал, объяснив, что банкротство и ликвидация госучреждений по такой схеме законодательством не предусмотрены.