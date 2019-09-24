Москва, , 05:10 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказался принимать иск с требованием банкротства министерства культуры России, поданный Евгением Юмашевым. Исковое заявление вернули физлицу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд города Москвы 11.09.2019 года, согласно штампу канцелярии суда, поступило заявление Юмашева Евгения Игоревича о признании несостоятельным (банкротом) Министерства культуры Российской Федерации. Изучив доводы заявления и приложенные документы, суд не усматривает правовых оснований для принятия данного заявления к производству», — отмечается в определении суда.

Отказ обоснован тем, что в заявлении не указан размер требований истца к ведомству, что стали основанием для долга, а также не приложено решение суда, которое могло бы лечь в основу претензий.

«Таким образом, заявителем по делу о банкротстве не подтверждена как задолженность Министерства культуры Российской Федерации в установленном законом размере, так и основания её возникновения», — резюмировал судья и вернул иск.

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Напомним, в сентябре 2019 года в московский арбитраж поступил иск от физлица, который потребовал признать банкротом министерство культуры России. Фамилия истца совпадала с данными одного из сотрудников ведомства.

Ранее банкротства федерального ведомства также добивались в Татарии, но там речь шла об исправительной колонии. Суд отказал, объяснив, что банкротство и ликвидация госучреждений по такой схеме законодательством не предусмотрены.