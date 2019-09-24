Владивосток, 24 сентября 2019, 05:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству привлечь инвесторов для развития экологического туризма в ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Развитие экологического туризма на Дальнем Востоке предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий. Согласно этому же документу сведения о границах особо охраняемых природных территорий Дальневосточного федерального округа и центральной экологической зоны Байкальской природной территории будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству России обновить объекты культуры, расположенные на территории Дальнего Востока.