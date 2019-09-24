Краснодар, , 04:42 — REGNUM Краснодарский арбитраж изменил в базе дел дату слушания по иску конечного бенефициара группы «ГАЗ», миллиардера Олега Дерипаски к трём компаниям — владельцам изданий, в которых были обнародованы статьи, лёгшие в обоснование санкций США в отношении бизнесмена. Вместо 12 декабря первое заседание по делу о защите деловой репутации запланировано на 11 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело будет рассматривать судья Наталья Иванова, которая дала поручение сторонам.

«Истцу согласно пункту 20.7 постановления пленума ВАС РФ от 25.12.2013 №100 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ (первой, апелляционной и кассационной инстанций)» подготовить нотариально заверенный перевод настоящего определения на английский язык и направить в адрес ответчиков. Доказательства направления представить в суд. В срок до 7 октября 2019 года истцу представить информацию о возможности извещения ответчиков о дне рассмотрения данного спора», — отмечается в определении суда.

Место слушаний выбрано по месту регистрации истца, который «прописан» на хуторе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Ответчиками по делу выступают две компании из Великобритании — Telegraph Media Group Limited и Times Newspapers Limited и одна из США — The Nation Company.

23 сентября в дело поступили дополнительные материалы от истца, а также было обнародовано определение об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок.

Напомним, пару лет назад миллиардер уже проиграл схожий иск о защите деловой репутации агентству Ассошиэйтед пресс. Последнее написало о связях главы штаба Дональда Трампа в период выборов президента США, а Олег Дерипаска усмотрел в публикации клевету в свой адрес. К слову, в отчёт OFAC, где приводится перечень материалов, послуживших базой для санкций в отношении бизнесмена, попали публикации и этого издания.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, санкции в отношении бизнесмена негативно сказались и на компаниях, которыми он владеет, в том числе автозаводе в Нижнем Новгороде. Рабочие последнего летом 2019 года устроили митинг под стенами посольства США в Москве, требуя отменить санкции.

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