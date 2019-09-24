Казань, , 04:25 — REGNUM Арбитраж Татарии 10 октября 2019 года начнёт рассмотрение иска исполкома Казани к АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие № 1», что работает в регионе 19 лет. Городские власти требуют признать самовольной постройкой реконструированный моторный цех в столице Татарии. Помимо этого, истец требует привести объект к первоначальному виду за 90 дней. Заявлена также к взысканию и неустойка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд в июне 2019 года, но по существу до сих пор не рассмотрен. Исполком обратился с требованием «о признании реконструированного объекта капитального строительства самовольной постройкой; обязании привести объект капитального строительства в первоначальное состояние в течение 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу; взыскании судебной неустойки». При этом размер последней исчисляется как 10 тыс. рублей «за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления в законную силу до его фактического исполнения». Известно, что спор касается здания моторного цеха на улице Роторная, 1 в Казани.

Третьими лицами в деле участвуют комитет земельных и имущественных отношений Казани, управление градостроительных разрешений города, Управление Росреестра по РТ, ООО «Соул +».

Ранее арбитраж отклонил требование истца об обеспечительных мерах в виде запрета эксплуатации объекта капитального строительства, ареста земельного участка с кадастровым номером 16:50:070118:921 и запрета на регистрационные действия с ним. По данным публичной кадастровой карты, участок, упомянутый в иске, имеет кадастровую стоимость 8 760 899,68 рубля, его площадь — 1 768 кв. м. Разрешённое использование земли — для объектов жилой застройки, по документу — здание моторного цеха.