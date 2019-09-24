Казань, , 03:56 — REGNUM За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Татарии и Турции — одного из основных внешнеторговых партнёров региона — превысил 260 млн долларов США. Об этом сообщалось на встрече премьер-министра РТ Алексея Песошина с делегацией Союза муниципалитетов Тюркского мира, которую возглавил Угур Ибрагим Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стороны обсудили сотрудничество, а также делегация посетила Древний город Болгар, где находятся такие известные достопримечательности как Белая мечеть, памятный символ принятия ислама и многое другое.

На встрече отмечалось, что побратимскими отношениями муниципалитеты Татарии связаны с 17 городами Турции. Песошин выразил слова благодарности союзу за содействие в установлении связей и сотрудничества на муниципальном уровне. Также у делегации из Турции прошла встреча с главой Ассоциации «Cовета муниципальных образований Республики Татарстан» Экзамом Губайдуллиным.

Напомним, организация Союз муниципалитетов была создана в Турции 16 лет назад для решения и обсуждения проблем местного самоуправления и сотрудничества на международном уровне. В союзе состоят свыше 1,15 тыс. участников из почти 30 стран.