Казань, , 03:43 — REGNUM В Татарии дату старта отопительного сезона уже наметили в 27 районах, а в Казани тепло в жилые дома массово начнут давать 24 сентября. Об этом сообщалось на совещании под председательством первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замглавы республиканского минстроя Алексей Фролов уточнил, что отопительный сезон начнётся в Альметьевском, Арском, Буинском районах и многих других. В Набережных Челнах он уже стартовал.

По словам Фролова, в республике запущены уже 40% котельных, обеспечивающие услугой соцобъекты. Отопление в целом дано в свыше 3,6 тыс. домов, почти в 800 школ и 1,1 тыс. детсадов. В ведомстве также начала работу оперативная диспетчерская, куда жители могут пожаловаться в случае проблем.

Рустам Нигматуллин по итогам мероприятия дал поручение главам муниципалитетов взять пуск тепла на личный контроль.

Напомним, также 23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров поручил дать тепло во всех районах.