Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Индексы фондового рынка США Dow Jones и S&P 500 не смогли преодолеть «символические» 27 000 и 3000 пунктов в ходе торгов понедельника, 23 сентября передает агентство Reuters.

Нью-йоркская фондовая биржа Arnoldius

Торги на Уолл-стрит начались в «красной зоне», позднее индексы вышли в небольшой плюс, к концу дня индексы находились вблизи уровней закрытия прошлой недели.

Индекс Dow Jones вырос на 15,19 пункта (0,06%), до 26 950,26 пункта, индекс S & P 500 снизился на 0,28 пункта (0,01%), до 2991,79 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,21 пункта (0,06%), до 8112,46 пункта.

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