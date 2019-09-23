Ижевск, , 22:00 — REGNUM За Ижевском закрепилась место, где ежегодно будет проводиться Форум оружейников. Об этом заявила в ходе подведения итогов II Всероссийского форума зампред правительства Удмуртии Александр Свинин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, в форуме приняли участие 200 предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса), 500 промышленных предприятий, около 1 тыс. гостей из 30 регионов России.

В дни проведения форума и в рамках празднования Дня оружейника на набережной Ижевского пруда работала выставка продукции оборонно-промышленных предприятий региона, которую посетили около 25,4 тыс. человек.

Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил о разработанной совместно с компанией «Россети» оптимальной модели управления электросетевым комплексом, которую представили президенту РФ Владимиру Путину.

«В 2018—2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%», — заверил Бречалов. По его словам, глава компании «Россети» Павел Ливинский планирует в октябре привезти выездную профильную комиссию Госдумы Совета Федерации по энергетике в Удмуртию.

Основная цель подобных мероприятий — привлечение инвестиций, реализация совместных проектов на территории республики, подытожил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 18 сентября стартовали мероприятия в рамках Дня оружейника России, которые в этом году приурочены к столетнему юбилею знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Ключевым событием празднований стал II Всероссийский форум оружейников, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой состоялось подписание контрактов ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны РФ на поставку в войска дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов «ТОР-М2» и «ТОР-М2ДТ» до 2027 года. Общая сумма контракта составила почти 100 млрд рублей.