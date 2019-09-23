Брюссель, , 22:00 — REGNUM Лоукостер Ryanair, считающийся самым крупным авиаперевозчиком в Европе, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Россию, сообщает 23 сентября газета «Известия» со ссылкой на гендиректора компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.

По его словам, авиарейсы этих европейских перевозчиков могут способствовать увеличению туристического потока в Санкт-Петербург до шести млн ежегодно.

Не исключено, что такая активность европейских авиакомпаний связана с тем, что российское правительство планирует запустить в аэропорту «Пулково» тестовый режим приёма самолётов, обозначаемый как седьмая степень «свободы воздуха». Это позволит зарубежным авиакомпаниям совершать авиарейсы из Петербурга в третьи страны без промежуточных посадок на территории стран их регистрации.

Напомним, в августе этого года сообщалось о планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предпринять ряд мер международного характера, позволяющих развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов для повышения конкуренции среди авиакомпаний.

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