Ашхабад, , 21:47 — REGNUM На торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении за минувшую неделю заключено 64 контракта на общую сумму $22 млн 387 тысяч (1 млрд 429 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Ашхабад Peretz Partensky

Участие в торгах приняли коммерсанты и компании из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Китая, Афганистана, Швейцарии, Сингапура, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Мальты.

Бизнесмены из стран ближнего и дальнего зарубежья проявили интерес к произведенным в Туркмении бензину, сжиженному газу, листовому стеклу, керамическим кирпичам, хлопчатобумажной пряже и косметике.

Для нужд внутреннего рынка туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и автотранспорт на сумму 225 тысяч манатов (4,6 млн рублей).