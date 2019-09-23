Ижевск, , 21:40 — REGNUM В Удмуртии недобор зерна из-за холодного и дождливого лета составил более 100 тыс. тонн. Ущерб оценивается в 738 млн рублей, сообщила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

По ее словам, урожайность зерна очень хорошая — 24,6 центнера с га, при прошлогоднем показателе 20,5 центнера с гектара.

«Мы должны были собрать в пределах 780−800 тыс. тонн, собрали всего 570 тыс. тонн. Хорошая погода в начале сентября позволила аграриям выйти на несколько недель, когда можно было вообще круглосуточно работать, но убытки и потери есть, особенно это явно видно в северных территориях», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». В то же время она уточнила, что в южных районах ситуация с урожаем нормальная.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Решение принято «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности» и «значительных материальных потерь». Урожай погиб на 22,5% посевных площадей, сельхозкультуры погибли на общей площади 84,5 тыс. га. В том числе зерновые и зернобобовые погибли на площади 79 тыс. га, рапс — 1,6 тыс. га, лён-долгунец и многолетние травы — 1,7 тыс. га, картофель — 400 га, овощи открытого грунта — на 100 га.