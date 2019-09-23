Казань, , 20:15 — REGNUM Новый завод «Транснефть-Синтез» по производству противотурбулентных присадок открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.

Мощность нового предприятия составит 3 тыс. тонн в год на первом этапе. Продукция в основном будет интересна нефтетранспортным и нефтедобывающим предприятиям. Противотурбулентные присадки применяются при перекачке нефти и нефтепродуктов с целью снижения внутритрубного давления и увеличения пропускной способности нефтепроводов за счёт снижения гидравлического сопротивления. В ходе церемонии открытия компания «Транснефть» представила новые технологии и оборудование для транспортировки нефти и нефтепродуктов, которые были разработаны в рамках программы развития импортозамещения.

Премьер-министр Татарии Алексей Песошин отметил, что товарооборот республики и ПАО «Транснефть» за последние четыре года вырос в 2,6 раза — до 51 млрд рублей, компания является стратегическим партнером региона.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции в проект оцениваются в 1,7 млрд рублей. В дальнейшем выпуск продукции может быть увеличен до 10 тыс. тонн в год. Планируется, что вначале компания «Транснефть» будет обеспечивать внутренние потребности, а в дальнейшем будет выходить на внешний рынок.