Ханты-Мансийск, , 19:36 — REGNUM Развитию туризма в Югре препятствуют два фактора: высокая стоимость туристического продукта и транспортная недоступность туристических объектов. Об этом говорилось на встрече членов правительства ХМАО с представителями туриндустрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Наблюдается также дефицит объектов придорожного сервиса, туристических автобусов и речного транспорта. Не хватает кемпингов и баз отдыха. Отмечается и неудовлетворительное состояние многих туристских объектов. В муниципалитетах тем временем отсутствуют условия для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Генеральный директор туристско-транспортной корпорации «Спутник» Василий Сочилин в частности отметил, что при популярности приключенческих маршрутов Приполярного Урала, на протяжении 450 км от Югорска до Няксимволя и Усть-Маньи есть лишь один стояночный карман для путешественников.

Губернатор Югры Наталья Комарова в свою очередь признала, что ни водный, ни авиа, ни автомобильный транспорт не отвечают в регионе на запросы туристов. Глава ХМАО отметила, что все недочёты и вызовы найдут отражения в поручениях, которые она даст органам исполнительной власти относительно развития туристической отрасли в Югре.

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