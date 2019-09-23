Москва, , 19:14 — REGNUM Россельхознадзор с 23 сентября вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Волковысский мясокомбинат», сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, решение об этом принято в связи с повторным выявлением превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в говядине, произведённой данным преприятием.

Кроме этого, как сообщается, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусских ПУП «Калинковичский молочный комбинат» и УПП «Полоцкий молочный комбинат». В продукции этих предприятий были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.