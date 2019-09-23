Москва, 23 сентября 2019, 19:12 — REGNUM Компания «1С» стала генеральным партнером хакатона для школьников, который будет организован в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Детский хакатон пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 27 и 28 сентября. В нем примут участие порядка 500 конкурсантов до 18 лет. В течение 24 часов школьники будут работать над созданием прототипов цифровых решений.
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Партнер конкурса — фирма «1С» — предложит участникам решить задачи по автоматизации бизнеса (Бизнестрек), а также задачи по администрированию в рамках знаний, требуемых программистам.
В рамках детского хакатона фирма «1С» проведет мастер-класс для школьников, который поможет им эффективно решить задачи соревнования. Помимо этого, эксперты компании войдут в состав жюри взрослого хакатона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля 2019 года. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
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