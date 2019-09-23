Москва, , 19:12 — REGNUM Компания «1С» стала генеральным партнером хакатона для школьников, который будет организован в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Детский хакатон пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 27 и 28 сентября. В нем примут участие порядка 500 конкурсантов до 18 лет. В течение 24 часов школьники будут работать над созданием прототипов цифровых решений.

«Мы рады, что эксперты фирмы «1С» поддержат младших участников нашего хакатона — для них это отличная возможность научиться работать в команде. Это также бесценный опыт и шанс погрузиться в реальную бизнес-среду — задачи будут предложены исходя из реальных потребностей компании. По итогам конкурса победителей ожидают призы — сертификаты на обучение от компании «1С», которые предоставляют возможность пройти курсы по программированию, web-разработке, 3D-моделированию, основам робототехники и другим направлениям», — сообщил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

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Партнер конкурса — фирма «1С» — предложит участникам решить задачи по автоматизации бизнеса (Бизнестрек), а также задачи по администрированию в рамках знаний, требуемых программистам.

«Мы, ИТ-компании, очень нуждаемся в кадрах. Все компьютерные программы состоят из нулей и единиц, запас которых в природе не ограничен, одна фирма отрасли информационных технологий отличается от другой в первую очередь тем, какие кадры она сумела набрать и как организовала их работу. Для нас кадры важнее, чем финансы, лицензии, знакомства, помещения. Для ИТ-компаний система образования это самый главный смежник. Нам нужно, чтобы как можно больше молодежи выбрали карьеру в информационных технологиях, а не в других отраслях. Сейчас основам алгоритмизации учат в школе, но нам важно еще зародить интерес к ИТ, дать почувствовать прелесть программирования. Поэтому мы поддерживаем такие хакатоны: написав реальные программы, например, прототип бизнес-системы, добившись первых результатов в соревновании, школьники чувствуют законную гордость от своих достижений. Это очень вероятно поможет им в будущем поступлении в вуз и, главное, в правильном выборе специальности», — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

В рамках детского хакатона фирма «1С» проведет мастер-класс для школьников, который поможет им эффективно решить задачи соревнования. Помимо этого, эксперты компании войдут в состав жюри взрослого хакатона.

«Предлагаемая в «Бизнестреке» задача максимально приближена к реальности, по уровню она аналогична задачам, которые решают участники международных чемпионатов WorldSkills. Мы намеренно не стали облегчать требования участникам, чтобы они смогли прочувствовать особенность формата хакатона. В будущем им предстоит работать в таких же условиях — уверен, что этот опыт будет очень полезен. Я считаю, что такие мероприятия, как «Цифровой прорыв», крайне полезны современной молодежи с активной жизненной позицией. Они позволяют получать массу опыта, обмениваться идеями друг с другом и держать руку «на пульсе», — рассказал эксперт хакатона Виталий Рыбалка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля 2019 года. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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