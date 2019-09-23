Ханты-Мансийск, 23 сентября 2019, 19:01 — REGNUM В Югре планируют создать маршруты на культовые места — перевал Дятлова, плато Маньпупунер, Нер-Ойка и другие. Для этого будет создан туристско-рекреационный кластер в Берёзовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Также прорабатывается вариант строительства максимально приближённого к реальности ойл-парка в Нижневартовске. Это будет площадка, на которой размещено оборудование по добыче нефти и газа.
Жители Ямало-Ненецкого округа проложили путь в Когалым — в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Вызывает интерес мультимедийный исторический парк «Моя история» в Сургуте. Это перспективный туристический ресурс, считают в правительстве ХМАО.
Кроме того, ведётся работа по брендированию межмуниципального маршрута, охватывающего пять городов, «Удивительная Югра».
С целью продвижения Югры на российский и международный туристские рынки в 2019 году между правительством ХМАО и туроператором TUI заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В 2020 году планируется достичь аналогичных договорённостей с туроператорами «Алеан», «Корал Трэвел» и «ТЕЗ Тур».
Алексей Забозлаев заявил, что туризм как отрасль в Югре сейчас на подъёме. Оборот от туризма в регионе превышает 5 млрд рублей.
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