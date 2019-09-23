Амстердам, 23 сентября 2019, 18:57 — REGNUM Наиболее вероятным «ликвидатором» Thomas Cook считается голландская аудиторская компания KPMG, 23 сентября передает агентство Reuters.

Thomas Cook
Thomas Cook
Basher Eyre

Также на роль компании, которой будет поручено ведение процедуры банкротства и ликвидации британского туроператора, рассматривается AlixPartners UK.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября Thomas Cook, старейшая и одна из крупнейших в мире туристических компаний, объявила о банкротстве из-за долга в в £1,7 млрд ($2,1 млрд).

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