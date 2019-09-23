Исламабад, , 18:56 — REGNUM Пакистан не видит препятствий для приобретения российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил 23 сентября замглавы пакистанского сената Салим Мандвивалла журналистам агентства РИА Новости.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, что сейчас Пакистан начал испытывать проблемы с поставками газа из Ирана. Это вызвано санкциями, введёнными США.

Кроме того, Пакистан не имеет возможности получать газ по трубопроводам из-за отсутствия таковых.

«Россия всегда была экономическим партнером Пакистана. И если у России, я уверен, есть предложение по поводу СПГ, думаю, у Пакистана не должно быть никаких проблем», — цитирует агентство слова Салима Мандвиваллы.

В данный момент министерство энергетики Пакистана одобрило создание пяти терминалов СПГ группой компаний, в числе которых Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. Терминалы планируется построить за два-три года.

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