Вильнюс, , 18:49 — REGNUM С сегодняшнего дня, 23 сентября, в дошкольных, школьных и медицинских учреждениях столицы Литвы Вильнюсе начался отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По утверждению самоуправления Вильнюса, в многоквартирные дома отопление поставляться пока не будет. До тех пор, пока средняя температура в течении трёх суток не будет ниже 10 градусов тепла.

Предположительно, этого не произойдёт ещё минимум неделю, однако сами жители могут начать отопительный сезон раньше, если за такое решение высказывается больше половины жителей дома. Отметим, что традиционно в Литве жители к этому не стремятся, поскольку отопление является едва ли не главной строкой расходов населения в холодный сезон.

В некоторых других городах Литвы тепло также уже поступило в школьные, дошкольные и медучреждения, а также в некоторые дома.