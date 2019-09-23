Донецк, , 18:39 — REGNUM Высоковольтная линия электропередачи между Донецкой Народной Республикой и Россией введена в эксплуатацию после ремонта в Шахтёрском районе на востоке ДНР. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.

«Завершён ремонт высоковольтной линии 330 кВ «Ростовская-Южная», которая обеспечивает связь энергетических систем ДНР и России. В ночь с 20 на 21 сентября линия была включена в работу», — говорится в сообщении.

По данным министерства, несколько опор ЛЭП были серьёзно повреждены в ходе боевых действий летом 2014 года. Тогда для восстановления работы линии был проведен её аварийный ремонт, а затем специалистами был разработан проект реконструкции объекта и установки опор из новых материалов.

Отмечается, что при реконструкции были использованы «оборудование и материалы отечественного производства», а подрядчиком работ выступила компания из Луганской Народной Республики.