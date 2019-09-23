Калининград, , 18:38 — REGNUM В городе Светлогорск Калининградской области сегодня, 23 сентября, стартовала IV Всероссийская GMP-конференция, на которую собрались ведущие специалисты в области фармацевтики как отечественных, так и иностранных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главной темой трёхдневного форума станет обсуждение качества лекарств и экспорт отечественной фармацевтической продукции.

Представляя возможности региона, губернатор Калининградской области призвал производителей инвестировать в регионе. В качестве примера он назвал производство препарата «Мирамистин», организованное компанией «Инфамед К» в Багратионовском районе.

«Это производство известного антисептика растет по несколько сотен процентов в год. Поэтому не верьте, если вам будут рассказывать, что Калининградская область — это сложное место для производства», — сказал Алиханов. Его поддержал первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб.

В конференции принимают участие более тысячи делегатов из России, США, Австрии, Испании, Хорватии, Японии, Швейцарии, Кубы — всего более 20 стран.