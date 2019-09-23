Калининград, 23 сентября 2019, 18:38 — REGNUM В городе Светлогорск Калининградской области сегодня, 23 сентября, стартовала IV Всероссийская GMP-конференция, на которую собрались ведущие специалисты в области фармацевтики как отечественных, так и иностранных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главной темой трёхдневного форума станет обсуждение качества лекарств и экспорт отечественной фармацевтической продукции.
Представляя возможности региона, губернатор Калининградской области призвал производителей инвестировать в регионе. В качестве примера он назвал производство препарата «Мирамистин», организованное компанией «Инфамед К» в Багратионовском районе.
В конференции принимают участие более тысячи делегатов из России, США, Австрии, Испании, Хорватии, Японии, Швейцарии, Кубы — всего более 20 стран.