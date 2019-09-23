Псков, , 18:29 — REGNUM Отопительный сезон в Пскове стартует с 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным управления городского хозяйства администрации Пскова, среднесуточная температура на улице в Пскове в течение пяти суток снижалась до +8 градусов.

«Во все микрорайоны города тепло подадут одновременно», — сообщили в городской администрации, отметив, что в учреждения социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, поликлиники) тепло уже подаётся по заявкам от учреждений.

Отметим, что предыдущий отопительный сезон завершился в Пскове в конце апреля.