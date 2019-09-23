Киев, , 18:10 — REGNUM Украина планирует осуществить ряд проектов в Чернобыльской зоне отчуждения и призывает Японию поучаствовать в этой затее, заявил 23 сентября украинский премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с японской делегацией.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

По словам Гончарука, участие Японии в таких экстравагантных проектах поможет привлечь внимание к вопросу безопасности в ядерной энергетике.

«Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций», — цитирует пресс-служба слова главы правительства.

Отмечено, что глава японской делегации назвал ключевым направлением сотрудничества Украины и Японии безопасность ядерной энергетики.

Напомним, катастрофа четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Под воздействие радиоактивного загрязнения попали около 160 тыс. квадратных км на территории России, Белоруссии и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: «Власть слишком ускорилась с самоликвидацией»: скандал с премьером Украины