Бишкек, , 18:08 — REGNUM Задолженность предприятий, компаний и предпринимателей перед социальным фондом Киргизии за минувший год снизилась с 3,08 млрд сомов (2,81 млрд рублей) до 2,81 млрд сомов (2,57 млрд рублей). Об этом заявил председатель соцфонда Медер Ирсалиев на заседании профильного парламентского комитета, передает «Tazabek».

По словам чиновника, в эту сумму входят, в том числе, и безнадежные долги.

В свою очередь депутат Зиядин Жамалдинов отметил, что руководство соцфонда проводит недостаточную работу по взысканию денег с должников. И поинтересовался — скольким пенсионерам можно было бы увеличить пенсии, если бы эти деньги поступили.

Глава фонда уточнил, что сейчас его организация нуждается в дополнительных 3,7 млрд сомов (3,38 млрд рублей), необходимых для повышения пенсий 651 тысяче пенсионеров.