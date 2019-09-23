Душанбе, , 18:06 — REGNUM Более трёх тысяч работников различных государственных учреждений и предприятий совместно с председателем Хатлонской области Курбоном Хакимзода 22 сентября вышли на сбор хлопка в сельском округе Нури Вахш района Дусти.

По сообщению пресс-службы главы области, объявлено 15-дневное соревнование по сбору хлопка, по итогам которого район, занявший первое место, будет награждён денежной премией от председателя области в размере 15 тыс. сомони (98,8 тыс. рублей).

Отмечено, что Хакимзода лично собрал 44 кг хлопка-сырца.

Там же на полях 22 сентября председатель Хатлонской области встретился с представителями китайско-таджикской компании «Джунгтай Хатлон Синсилу», занимающейся непосредственным выращиванием, а также переработкой хлопка в области.

Напомним, что на данный момент в районе Дусти компания выращивает хлопок на площади 2 тыс. 243 га земли. При этом в будущем китайская компания планирует увеличение плантаций хлопка в этом районе.

По словам главы района Дусти Нурмухаммада Саидзода, 22 сентября по району было собрано около 145 тонн хлопка.

Отметим, что в данном районе общая площадь хлопковых полей — 7 тыс. гектаров. План по сбору хлопка Дусти выполнил более чем на 40%, собрано 6,4 тыс. тонн хлопка из 15 тыс. 900 кг запланированных.