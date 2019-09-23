Бишкек, , 18:05 — REGNUM В 2022 году выплаты по процентам по государственному долгу Киргизии вырастут до 9,8 млрд сомов (более 8,9 млрд рублей), пишет «Tazabek» со ссылкой на прогнозы аналитиков министерства финансов.

Одновременно с этим затраты на капвложения, стимулирующие гранты и софинансирование госинвестиций увеличатся до 7,6 млрд сомов (более 6,9 млрд рублей).

В целом же расходы казны должны будут сократиться до 191,5 млрд сомов (175,1 млрд рублей) в 2021 году и до 190,9 млрд сомов (174,5 млрд рублей) — в 2022 году. Причиной тому станет ограниченность бюджетных ресурсов.