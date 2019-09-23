Лондон, , 17:59 — REGNUM Посольство России в Великобритании прокомментировало новости о банкротстве старейшей в мире туристической компании Thomas Cook. Соответствующая запись появилась 23 сентября в микроблоге диппредставительства в Twitter.

«Печально слышать о банкротстве Thomas Cook, компаний, ставшей знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку в 1933 году», — говорится в сообщении.

Свой комментарий посольство сопроводило переведёнными на английский язык строками из поэмы «Мистер Твистер».

https://twitter.com/RussianEmbassy/status/1176089747497902080

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британский туроператор Thomas Cook объявил о банкротстве и отмене всех авиарейсов для своих клиентов из-за задолженности в 1,7 млрд фунтов стерлингов. Фирма была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком.

Читайте также: Банкротство Thomas Cook испортило отпуск 600000 туристов

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон пообещал помочь пострадавшим от банкротства Thomas Cook