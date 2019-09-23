Симферополь, , 17:58 — REGNUM В Симферополе предлагают реконструировать фасады старых зданий по примеру Калининграда. С данной инициативой 23 сентября выступил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, выступая перед депутатами городского совета крымской столицы.

Жилые дома в Симферополе (сс) Дмитрий Cкляренко

«Нужно посмотреть, что делать с фасадами, особенно в центре города. Мы в Калининграде подсмотрели, как из хрущёвок при небольших затратах сделали шикарные проекты фасадов: достроили декоративные фронтоны, сделали декоративную отделку, утеплили их. И получилось ощущение, что сделано совершенно новое здание классического типа. Все города сейчас в этом упражняются, поэтому Симферополю не стоит ждать каких-то особенных команд. Нужно в этом направлении тоже очень серьёзно поработать», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента заявил, что Симферополь является локомотивом местного самоуправления Крыма и в следующие пять лет должен стать образцом решения муниципальных программ.

Об этом: Спикер Госсовета Крыма: Симферополь — локомотив местного самоуправления