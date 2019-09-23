Симферополь, 23 сентября 2019, 17:58 — REGNUM В Симферополе предлагают реконструировать фасады старых зданий по примеру Калининграда. С данной инициативой 23 сентября выступил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, выступая перед депутатами городского совета крымской столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента заявил, что Симферополь является локомотивом местного самоуправления Крыма и в следующие пять лет должен стать образцом решения муниципальных программ.
Об этом: Спикер Госсовета Крыма: Симферополь — локомотив местного самоуправления