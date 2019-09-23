Великий Новгород, , 17:58 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 23 сентября, начался отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, в первую очередь производится запуск систем отопления объектов здравоохранения, образования и соседнего с ними жилищного фонда.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, из 43 детских садов 38 уже получают тепло. Отопление есть в 28 школах города из 32. Тепло поступает также в здание Дворца детского (юношеского) творчества имени Лёни Голикова. По информации городского комитета по образованию, к приёму тепла все образовательные учреждения готовы на 100%.

Что касается многоквартирных домов, из 1282 зданий с центральным отоплением отапливаются 975.

В городское администрации сообщили, что в течение двух недель собственникам здания и жилищно-эксплуатационным компаниям совместно с теплоснабжающими организациями необходимо обеспечить приём тепла и устранить выявленные при протапливании неисправности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально власти Великого Новгорода планировали начать отопительный сезон в городе с 30 сентября, но скорректировали планы в связи с резким похолоданием.

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